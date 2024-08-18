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Güney Afrika bölgesinde kuraklık nedeniyle 68 milyon kişi yardıma muhtaç

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:54
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Güney Afrika bölgesinde kuraklık nedeniyle 68 milyon kişi yardıma muhtaç

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), yaşanan kuraklık nedeniyle Güney Afrika bölgesinde 68 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

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