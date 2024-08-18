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Rusya lideri Putin Azerbaycan'da! Aliyev bizzat evinde ağırladı: Samimi pozlar dikkat çekti

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 00:08 Güncelleme: 19.08.2024 00:15
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Rusya lideri Putin Azerbaycan’da! Aliyev bizzat evinde ağırladı: Samimi pozlar dikkat çekti

Azerbaycan ve Rusya arasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan'a gitti. Havalimanında karşılandıktan sonra Azerbaycan lideri Aliyev'in evinde ağırlanan Putin, burada Aliyev ve eşi ile yemek yedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'da bulunan Putin'in yarın da Aliyev'le bir araya gelecek. İki lider görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini de ele alacak. Öte yandan iki liderin verdiği samimi pozlar ise oldukça dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Putin'i, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov karşıladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan'a geldi.Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan'a geldi.

ALİYEV EVİNDE AĞIRLADI

Karşılamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Putin'i evlerinde ağırladı. Putin, İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva birlikte yemek yedi.

Azerbaycan lideri Aliyev Putin'i evinde ağırladı ve samimi pozlar verdi. Azerbaycan lideri Aliyev Putin'i evinde ağırladı ve samimi pozlar verdi.

Putin, yarın da Aliyev'le bir araya gelecek. Liderler, Rusya-Azerbaycan ilişkilerini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini, güncel uluslararası ve bölgesel konuları da müzakere edecek.

Ziyaret kapsamında Putin ve Aliyev ortak bildiri imzalayacak, ayrıca iki ülke arasında bir dizi anlaşmalara imza atılacak.

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