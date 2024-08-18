Rusya lideri Putin Azerbaycan’da! Aliyev bizzat evinde ağırladı: Samimi pozlar dikkat çekti

Azerbaycan lideri Aliyev Putin'i evinde ağırladı ve samimi pozlar verdi.

Putin, yarın da Aliyev'le bir araya gelecek. Liderler, Rusya-Azerbaycan ilişkilerini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini, güncel uluslararası ve bölgesel konuları da müzakere edecek.

Ziyaret kapsamında Putin ve Aliyev ortak bildiri imzalayacak, ayrıca iki ülke arasında bir dizi anlaşmalara imza atılacak.