İsrail’in kalbinde patlama sesleri! Ölü ve yaralılar var | A Haber ekipleri Tel Aviv’de

İşte o patlamayla ilgili yaşanan bu olayda 1 kişi hayatını kaybetti, yine 1 kişi de yaralandı. Bir taraftan tabi ki aracın olay yerinden kaldırılmasına ilişkin bir taraftan da patlama neden oluştu, onla ilgili çalışmalar orada devam ediyor. Bir adli olay aslında bu meydana gelen olay. Ama büyük bir patlama meydana geldiği için aslında burada bir saldırı oldu şeklinde yorumlandı.