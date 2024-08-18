İsrail'in kalbinde patlama sesleri! Ölü ve yaralılar var | A Haber ekipleri Tel Aviv'de
Son dakika haberine göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'de patlama meydana geldi. Patlayıcı biz düzenekle meydana geldiği belirtilen olayda 1 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Tel Aviv'de patlama yaşanan bölgeye giderek yaşananları anlattı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlama meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, patlamada 50 yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı aktarıldı.
A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Tel Aviv'de patlama yaşanan bölgeye gitti. Bölgenin yakınlarında çekim yapan A Haber ekipleri, sıcak bölgede yaşanan gelişmeleri aktardı.
İşte A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un bölgeden aktardıkları
Yaklaşık 2 saat öncesinde Tel Aviv merkezde bir patlama meydana geldi. Tabi bu saldırı etkisi yarattı. Bulunduğumuz bölgede insanlar patlama yerini incelemeye çalışıyor. Bizler de olay yerine gitmek istedik ama ekipler olay mahalline girmemize izin vermedi. Ekip araçları bulunuyor. Zira yaklaşık 2 saat öncesinde bir kamyonda patlama meydana geldi.
İşte o patlamayla ilgili yaşanan bu olayda 1 kişi hayatını kaybetti, yine 1 kişi de yaralandı. Bir taraftan tabi ki aracın olay yerinden kaldırılmasına ilişkin bir taraftan da patlama neden oluştu, onla ilgili çalışmalar orada devam ediyor. Bir adli olay aslında bu meydana gelen olay. Ama büyük bir patlama meydana geldiği için aslında burada bir saldırı oldu şeklinde yorumlandı.
Zira insanlar da şu dakikalarda olay yerini incelemeye çalışıyorlar. Biz geldiğimizde insanlar dışarıdaydı. Şu anda da o noktaya doğru buradan büyük bir merakla insanların izlediğini söyleyebiliriz. Bizler şu anda İsrail'in başkenti Tel Aviv'deyiz. Güçlü bir patlama sesi duyuldu, insanlar da Lübnan Hizbullah'ı ya da İran misilleme yaptı düşüncesi oluştu. Sonrasında da ekipler buraya geldi. Şu sıralarda da inceleme sürüyor.
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