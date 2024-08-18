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Katliam ortağı ABD'nin bakanı Blinken 9. kez İsrail'de! Katil Netanyahu ile görüşecek

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 21:10 Güncelleme: 18.08.2024 21:13
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Katliam ortağı ABD’nin bakanı Blinken 9. kez İsrail’de! Katil Netanyahu ile görüşecek

Gazze'de düzenlenen katliamlar tüm hızıyla devam ederken ateşkes için görüşmeler de sürüyor. Katliam ortağı ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkes görüşmeleri kapsamında işgal devleti İsrail'e gitti. Bu ziyaret Blinken'in 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 9’uncu ziyareti oldu. Öte yandan Blinken'in katil Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail'e gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'deABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'de

SOYKIRIM ORTAKLARINDAN KANLI BULUŞMA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 317 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik diplomatik çabalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkese yönelik diplomatik çabalar çerçevesinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'deABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'de

7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'i ziyaret eden Blinken'ın yarın yerel saatle 11.00'de İŞGAL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken'ın ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi planlanıyor.
Blinken, İsrail'in ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.

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