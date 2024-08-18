Katliam ortağı ABD’nin bakanı Blinken 9. kez İsrail’de! Katil Netanyahu ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'de

7 Ekim'den bu yana 9'uncu kez İsrail'i ziyaret eden Blinken'ın yarın yerel saatle 11.00'de İŞGAL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken'ın ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi planlanıyor.

Blinken, İsrail'in ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçecek.