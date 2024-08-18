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Katil ordusu dökülüyor! Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü duyurdular

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 00:28
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Katil ordusu dökülüyor! Gazze Şeridi’nde bir askerinin daha öldüğünü duyurdular

Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmeyen terör devleti İsrail'in katil ordusu, Gazze Şeridi'nde binbaşı rütbesinde bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Katil İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 8119 No'lu taburda ağır vasıta şoförlüğü yapan Mordechai Yosef Ben Shoam'ın (34) Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Ordu daha önce de 34 yaşındaki Binbaşı Yotam Yitzahak'ın Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çıkan bir çatışmada öldüğünü açıklamıştı.

KATİL ORDUSU DÖKÜLÜYOR

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 332'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 692 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.

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