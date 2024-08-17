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Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 23:02
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Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

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