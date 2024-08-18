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Berlin'de Filistin'e destek gösterisi! "Hepimiz Filistinliyiz! Çocuk katili İsrail" sloganları...

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 01:15
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Berlin’de Filistin’e destek gösterisi! Hepimiz Filistinliyiz! Çocuk katili İsrail sloganları...

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek için gösteri yapıldı. Eylemde, "Cinayeti ve savaşı durdurun", "Göreceksiniz Filistin özgür olacak", "Hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail terör devletidir" sloganları atıldı.

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