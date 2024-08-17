Uganda'da çöp toplama alanında facia! 34 ölü! 35 kişi hala kayıp
Uganda'nın başkenti Kampala'da 9 Ağustos Cuma günü başlayan şiddetli yağışlar, bölgede bulunan çöp toplama alanında çökme meydana getirmişti. Çökme sonucu ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.
Uganda ulusal basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöp toplama alanı Kiteezi bölgesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi.
35 KİŞİ KAYIP
Yetkililer, 35 kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.
İNSANLARIN ORADA YAŞAMASINA KİM İZİN VERDİ
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Akla gelen ilk soru, insanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" ifadesini kullanmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Museveni olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı vermişti.
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