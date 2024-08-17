Uganda’da çöp toplama alanında facia! 34 ölü! 35 kişi hala kayıp

Olayın yaşandığı yerden bir fotoğraf

İNSANLARIN ORADA YAŞAMASINA KİM İZİN VERDİ

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Akla gelen ilk soru, insanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" ifadesini kullanmıştı.

Olayın yaşandığı yerden bir fotoğraf

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Museveni olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı vermişti.