17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Uganda'da çöp toplama alanında facia! 34 ölü! 35 kişi hala kayıp

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 16:00
ABONE OL
Uganda’da çöp toplama alanında facia! 34 ölü! 35 kişi hala kayıp

Uganda'nın başkenti Kampala'da 9 Ağustos Cuma günü başlayan şiddetli yağışlar, bölgede bulunan çöp toplama alanında çökme meydana getirmişti. Çökme sonucu ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Uganda ulusal basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöp toplama alanı Kiteezi bölgesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi.

35 KİŞİ KAYIP
Yetkililer, 35 kişinin ise hala kayıp olduğunu bildirdi.

Olayın yaşandığı yerden bir fotoğrafOlayın yaşandığı yerden bir fotoğraf

İNSANLARIN ORADA YAŞAMASINA KİM İZİN VERDİ
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Akla gelen ilk soru, insanların böyle tehlikeli bir yığının yakınlarında yaşamasına kim izin verdi?" ifadesini kullanmıştı.

Olayın yaşandığı yerden bir fotoğrafOlayın yaşandığı yerden bir fotoğraf

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Museveni olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı vermişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör