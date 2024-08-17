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İsrail'in Gazze katliamı sürüyor! Can kaybı 40 bini geçti...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 16:12
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İsrail’in Gazze katliamı sürüyor! Can kaybı 40 bini geçti...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 74'e yükseldi.

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