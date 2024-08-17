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Mali'de aşırı yağışlar can aldı: 15 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 15:44
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Mali’de aşırı yağışlar can aldı: 15 kişi hayatını kaybetti

Mali'de aşırı yağışların neden olduğu sellerde bu ayın ilk yarısında 15 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-15 Ağustos'ta ülkede en az 59 sel vakasının meydana geldiği duyuruldu.

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