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Terör devleti İsrail Batı Şeria'da bir aracı hedef aldı: 2 kişi hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 22:24
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Terör devleti İsrail Batı Şeria’da bir aracı hedef aldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

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