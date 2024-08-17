Gazze'de korku ve açlık kabusu! 10 ayda 16 bin 456 çocuk katledildi
Katil İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların masum tanıkları çocuklar aylardır ölüm, açlık, korku ve kayıpların olduğu bir kabusu yaşıyor.
Katil İsrail ordusunun 10 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 bin 456 çocuk öldü, binlerce çocuk yaralandı, binlerce çocuk ise hala enkaz altında.
Aylardır süren yoğun bombardıman nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı Gazze'de yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 10 bin kişi enkaz altında hala kayıp durumda.
Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ise ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşıyor.
GAZZE'DE BİNLERCE ÇOCUK YETİM KALDI
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırım savaşı halen devam ediyor; şu ana kadar 16 bin 456'sı çocuk olmak üzere 40 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi." dedi.
Gazze Şeridi'nde gıda kıtlığı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 36 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 10 bin kişinin kayıp olduğunu belirten Sevabite, şunları kaydetti:
"Gazze Şeridi'nde yaklaşık 17 bin çocuk ya annesi ya babası yahut da ikisinden de yoksun halde yaşıyor. Bazılarının ebeveyni hayatını kaybederken, bazıları alıkonulmuş bazıları ise hala enkaz altında olduğu için kayıp durumda."
Sevabite, Gazze'de 120 binden fazla bebeğin süte ve mamaya ihtiyacı olduğunu ancak İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yaşayan herkese karşı uyguladığı abluka ve açlık politikası nedeniyle bunun temininin mümkün olmadığını söyledi.
Sevabite, uluslararası topluma ve BM kuruluşlarına "sorumluluklarını yerine getirerek çocuklar için insan onuruna yakışan bir yaşam sağlamaları, yiyecek tedarik etmeleri ve açlıktan ölümleri engellemeleri" çağrısında bulundu.
"GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN BAŞA ÇIKMASI GEREKEN ÇOK FAZLA ŞEY VAR"
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Salim Oweis, Gazze'deki çocuklar arasında cilt hastalıkları, solunum yolu enfeksiyonu ve ishal gibi hastalıkların yaygın olarak görüldüğünü söyledi.
İsrail saldırıları nedeniyle nüfusun yüzde 90'ının yerinden edildiği ve insanların derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze'deki çocukların durumuna işaret eden Oweis, hava sıcaklığının 35 derece civarında olduğu Gazze'de çadırların içinin 5 ila 10 derece daha sıcak olduğunu ve çocuklar için çadırlarda yaşamanın zorluğunu vurguladı.
Gazze'de çocukların ne yazık ki çocukluklarını yaşayamadığını dile getiren Oweis, "Gazze'deki birçok çocuk gördüklerini düşünmekten ve korkudan uyuyamıyor. Çocukların başa çıkması gereken çok fazla şey var. Bence bu durum uluslararası toplumun harekete geçmesi ve çocuklara öncelik vermesi için bir çağrı. Eğer böyle devam ederse, korkarım ki gelecek çok daha kasvetli olacak." ifadesini kullandı.
"İSRAİL GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARA KARŞI BİR SOYKIRIM GERÇEKLEŞTİRİYOR"
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, "İsrail Gazze'deki çocuklara karşı bir soykırım gerçekleştiriyor." dedi.
Çocukların toplumun temel unsuru olduğunu ve İsrail'in tam da bu nedenle onları hedef aldığını söyleyen Abdu, insanlığa karşı ve çocuklara karşı savaş suçu işlendiğini ifade etti.
REFAH SINIR KAPISI'NIN KAPATILMASI 1000'DEN FAZLA ÇOCUĞUN, HASTA VE YARALININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Filistin ve Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık sistemini kasten hedef alarak hastanelerin çoğunu hizmet dışı bırakan İsrail ordusu hasta ve yaralıların hayatlarını riske atıyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü Sevabite, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "İşgalciler Gazze Şeridi'ne her türlü yardımın girişini 100 gündür engelliyor. Refah Sınır Kapısı'nın (İsrail tarafından) kapatılması 1000'den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu ve Gazze Şeridi'ndeki insani felaket her düzeyde derinleşiyor." demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyada en çok konuşulan diller belli oldu! Türkçe 88 milyonla yerini aldı: Arapça, Korece...
- Konyaspor-Galatasaray MAÇ SONUCU! Konyaspor-GS maçı kaç kaç bitti? Maçtan dakikalar...
- 20 bin öğretmen mülakat sonuçları AÇIKLANDI mı? 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? e-Devlet sorgulama ekranı...
- Arzum Onan 0 bedene bakın nasıl düştü! 50'lik oyuncu diyet sonrası 20'liklere taş çıkarıyor: "Her gün 1 bardak..."
- Memura 45.188 TL, Emekliye 23.780 TL ödeme! %10.71'lik zam hesaplandı! Polis, öğretmen, jandarma...
- Ahmet Şık ve Alpay Özalan kavga olayı nedir? Ahmet Şık kimdir, nereli, hangi parti vekili? Mecliste (TBMM) kavga son dakika
- Mazerete bağlı yer değiştirme 2024 sonuçları | MEB öğretmenlerin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
- LGS 3. NAKİL SONUÇLARI! Lise 3. Nakil yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Lise tercih sonuçları ve nakil tarihleri...
- 1999-2008 yıllarında işe başlayana fırsat geldi! 10-11-12-13-15 yıl primle emeklilik kapıda...
- Mizantropi nedir, ne anlama geliyor? Mizantropi rahatsızlığı neden olur, tedavisi var mı?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncellendi: 1.069 puanla Türkiye dünya devlerini ezdi!
- Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?