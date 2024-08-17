Gazze’de korku ve açlık kabusu! 10 ayda 16 bin 456 çocuk katledildi

Gazze Şeridi'nde gıda kıtlığı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 36 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yüzde 70'i çocuk ve kadın olmak üzere 10 bin kişinin kayıp olduğunu belirten Sevabite, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'nde yaklaşık 17 bin çocuk ya annesi ya babası yahut da ikisinden de yoksun halde yaşıyor. Bazılarının ebeveyni hayatını kaybederken, bazıları alıkonulmuş bazıları ise hala enkaz altında olduğu için kayıp durumda."