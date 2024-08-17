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Brezilya'da X krizi! Elon Musk duyurdu: 'Derhal' kapanacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 22:46
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Brezilya’da X krizi! Elon Musk duyurdu: ’Derhal’ kapanacak

Sosyal medya platformu X, temsilcisinin Brezilya'daki sansür emirlerine uymaması halinde "tutuklanmakla tehdit edildiğini" belirterek, bu ülkedeki ofisini "derhal" kapatma kararı aldığını duyurdu.

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