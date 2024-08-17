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Londra'nın tarihi yapısında yangın! İtfaiyenin çalışmaları sürüyor

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:39
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Londra’nın tarihi yapısında yangın! İtfaiyenin çalışmaları sürüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da sanat, kültür ve eğlence merkezi olarak kullanılan 16. yüzyıldan kalma Somerset House'ta yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

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