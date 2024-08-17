Hamas’tan dünyaya Filistin mesajı: Sivilleri korumaya çağırıyoruz

İSRAİL, SALDIRI BAŞLATACAĞINI DUYURARAK GAZZELİLERİ ZORLA YERİNDEN ETTİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istemişti.

Ayrıca saldırı başlatacağı Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin de boşaltılması çağrısı yapmıştı.

İsrail ordusu bugün de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde daha önce defalarca saldırıların hedefi olan Megazi Mülteci Kampı ile geniş bir alanı kapsayan bazı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istemişti.