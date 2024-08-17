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Çad'da sel faciası: 60 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 17.08.2024 16:29
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Çad’da sel faciası: 60 kişi hayatını kaybetti

Orta Afrika ülkesi Çad'da etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan selde en az 60 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış bazı köyleri tamamen yok etti.

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