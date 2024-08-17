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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Halk ekonomik açıdan zor durumda

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 09:37
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Halk ekonomik açıdan zor durumda

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik açıdan ağır koşullar altında olduğunu ve halkın memnun olmadığını söyleyerek, "Bu bizim kusurumuz, Amerika'nın veya yabancıların değil." dedi.

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