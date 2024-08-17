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Kolombiya'da Adalet Sarayı'na saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri arttırıldı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 08:31
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Kolombiya’da Adalet Sarayı’na saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemleri arttırıldı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Adalet Sarayı'na saldırı ihtimaline karşı polis ve askeri birlikler geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

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