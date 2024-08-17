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Gazze'deki ilk çocuk felci vakası Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 00:05
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Gazze’deki ilk çocuk felci vakası Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı.

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