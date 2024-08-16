İran’dan ateşkes görüşmelerine yönelik açıklama: ABD arabulucu değil İsrail’in suç ortağıdır

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri

"ABD İLE İSRAİL'İN SAHTEKARLIK GİRİŞİMİ..."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik Doha'da yapılan görüşmelerin gidişatı konusunda Katarlı Bakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bakıri, "ABD ile İsrail'in müzakere masasındaki aldatma ve sahtekarlık girişimlerine dikkat çektiğini" ifade etti.