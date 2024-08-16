İran'dan ateşkes görüşmelerine yönelik açıklama: ABD arabulucu değil İsrail'in suç ortağıdır
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, işgalci İsrail'e savaş silahları sağlayan bir "suç ortağı" kabul ettiklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
"ABD İLE İSRAİL'İN SAHTEKARLIK GİRİŞİMİ..."
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik Doha'da yapılan görüşmelerin gidişatı konusunda Katarlı Bakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bakıri, "ABD ile İsrail'in müzakere masasındaki aldatma ve sahtekarlık girişimlerine dikkat çektiğini" ifade etti.
"ABD ARABULUCU DEĞİL, İSRAİL'İN SUÇ ORTAĞI"
Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir suç ortağı kabul ettiklerini belirterek, Tel Aviv'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlayacak şekilde tüm imkanların kullanılması gerektiğini kaydetti.
İki Bakan, Doha'daki ateşkes görüşmelerinin dün başlamasından bu yana ikinci kez telefonda görüştü.
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