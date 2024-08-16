Yine Gazze yine zorunlu göç! Katil ordusundan Han Yunus’a bombardıman! Hamas’tan dünya liderlerine çağrı

İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!

Rışk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in savunmasız sivillere karşı saldırılarında, Filistinlilerin iradesini kırmak ve acılarını artırmak amacıyla yerinden etmeyi bir silah olarak kullandığını" kaydetti.

Hamas yetkilisi, açıklamasında, "İşgal güçlerinin 'güvenli bölgeleri' defalarca hedef aldığını, masum insanlara karşı en korkunç katliamları yaptığını biz gördük ve tüm dünya izledi." ifadelerine yer verdi.