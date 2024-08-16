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Yine Gazze yine zorunlu göç! Katil ordusundan Han Yunus'a bombardıman! Hamas'tan dünya liderlerine çağrı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 19:32 Güncelleme: 16.08.2024 19:41
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Yine Gazze yine zorunlu göç! Katil ordusundan Han Yunus’a bombardıman! Hamas’tan dünya liderlerine çağrı

Gazze'de işgalcilerin katliamları devam ederken katil ordusu sözde tahliye çağrıları yaptığı yerleri hiç beklemeden ağır bombardımana tutuyor. Sürekli olarak göçe maruz kalan Gazze'liler sözde güvenli bölgeye sığınıyor ancak işgalciler güvenli bölgeleri hedef alarak katliamını sürdürüyor.  İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta tahliyesini istediği binalara hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu binalar tamamen yıkılırken, olay yerinden yoğun duman yükseldiği görüldü. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve "soykırımı" derinleştirdiğini belirterek dünya liderlerine "İsrail'e baskı yapması için" çağrıda bulundu.

İşgal ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta tahliyesini istediği binalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus'taki Hamed Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda önceden tahliye edilmesini istediği sivillere ait binaları hedef aldı.

Saldırılar sonucu binalar tamamen yıkılırken, olay yerinden yoğun duman yükseldiği görüldü. Ölü veya yaralı bilgisi ise henüz verilmedi.

İŞGALCİLERDEN SOSYAL MEDYADAN TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemişti.

İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!

SÖZDE GÜVENLİ BÖLGELER!

Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekti.

HAMAS'TAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve "soykırımı" derinleştirdiğini belirtti.

İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!

Rışk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in savunmasız sivillere karşı saldırılarında, Filistinlilerin iradesini kırmak ve acılarını artırmak amacıyla yerinden etmeyi bir silah olarak kullandığını" kaydetti.

Hamas yetkilisi, açıklamasında, "İşgal güçlerinin 'güvenli bölgeleri' defalarca hedef aldığını, masum insanlara karşı en korkunç katliamları yaptığını biz gördük ve tüm dünya izledi." ifadelerine yer verdi.

İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!

"İSRAİL'E BASKI YAPIN"

Rışk, İsrail'in sadece bölgeleri boşaltmayı hedeflemediğini, aynı zamanda sistematik bir şekilde, Filistin halkına karşı yeni katliamlara zemin hazırlamayı ve uluslararası hukuka göre açıkça savaş suçu sayılan insanlık suçlarını sürdürmeyi hedeflediğine işaret etti.

Binlerce sivilin defalarca yerinden edilmesiyle, uluslararası insani anlaşmaların ve yasaların açık bir şekilde ihlal edildiğini kaydeden Rışk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve "soykırımı" derinleştirdiğini aktardı.

İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!İsrail'den tahliye uyarısının hemen ardından Han Yunus'a hava saldırısı!

Rışk, devam eden İsrail saldırılarından Tel Aviv yönetimine destek olan ABD yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulayarak, dünya liderlerini İsrail'e Gazze'deki saldırılarını durdurması için baskı yapmaya çağırdı.

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