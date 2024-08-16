Gazze'de ateşkes müzakereleri ne durumda? Biden "çok yakın" dedi Hamas'tan yalanlama geldi

Biden'dan Gazze'de ateşkese ilişkin ʺHiç olmadığı kadar yakınızʺ yorumu.

BIDEN "ATEŞKES ÇOK YAKIN" DEDİ

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlik öncesi basın mensuplarının Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Doha'daki ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta devam edecek olmasıyla ilgili ümitli olduğunu ima eden Biden, "(Gazze'de ateşkese) Hiç olmadığı kadar yakınız. 3 gün öncesine göre çok çok yakınız. Uğursuzluk getirmek istemem, şu an henüz orada değiliz ama yakınız." değerlendirmesini yaptı.