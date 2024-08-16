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Gazze'de ateşkes müzakereleri ne durumda? Biden "çok yakın" dedi Hamas'tan yalanlama geldi

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 17:58 Güncelleme: 16.08.2024 21:21
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Gazze’de ateşkes müzakereleri ne durumda? Biden çok yakın dedi Hamas’tan yalanlama geldi

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin ortak yazılı açıklama geldi. Açıklamada Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütüldüğü ve müzakerelerin ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı kaydedildi. ABD Başkanı Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşması için "Hiç olmadığı kadar yakınız." dedi ancak Hamas'tan Biden'a yalanlama geldi. Hamas yaptığı açıklamada "Doha'daki müzakerelerden bize iletilenler, 2 Temmuz'da üzerinde anlaşılanlara uymuyor." diyerek ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade etti. Öte yandan Hamas, ABD'nin Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını kaydetti.

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelerin ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı belirtildi. Gazze'de ateşkese ilişkin ABD Başkanı biden ve Hamas'tan da açıklama yapıldı.

Biden'dan Gazze'de ateşkese ilişkin ʺHiç olmadığı kadar yakınızʺ yorumu.Biden'dan Gazze'de ateşkese ilişkin ʺHiç olmadığı kadar yakınızʺ yorumu.

BIDEN "ATEŞKES ÇOK YAKIN" DEDİ

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlik öncesi basın mensuplarının Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Doha'daki ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta devam edecek olmasıyla ilgili ümitli olduğunu ima eden Biden, "(Gazze'de ateşkese) Hiç olmadığı kadar yakınız. 3 gün öncesine göre çok çok yakınız. Uğursuzluk getirmek istemem, şu an henüz orada değiliz ama yakınız." değerlendirmesini yaptı.

Hamas: Gazze'de ateşkes için Doha'da yapılan müzakerelerde Biden’ın önerilerinde uzlaşılan konular yokHamas: Gazze'de ateşkes için Doha'da yapılan müzakerelerde Biden’ın önerilerinde uzlaşılan konular yok

HAMAS'TAN BIDEN'A YALANLAMA

Ara bulucular, müzakerelerin detayına ilişkin bilgileri Hamas'a iletti. Bunun üzerine ismi açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisi İngiliz haber ajansı Reuters'e konuştu. Hamas Yetkilisi, kendilerine iletilen detayların 2 Temmuz'da üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlarla uyuşmadığını vurguladı.

"ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı: Doha'daki ateşkes müzakereleri ciddi ve yapıcı bir ortamda yapıldıMısır Cumhurbaşkanlığı: Doha'daki ateşkes müzakereleri ciddi ve yapıcı bir ortamda yapıldı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi tarafından paylaşılan ortak yazılı açıklamada, başkent Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra İsrail'den yetkililerle yapılan müzakerelere ilişkin bilgi verildi.

Ateşkes müzekerelerine ilişkin Mısır ve Hamas'tan kritik açıklama!Ateşkes müzekerelerine ilişkin Mısır ve Hamas'tan kritik açıklama!

MÜZAKERELERDE SON DURUM NE?

Açıklamada, "Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütmüştür. Bu müzakereler, ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ateşkes müzekerelerine ilişkin Mısır ve Hamas'tan kritik açıklama!Ateşkes müzekerelerine ilişkin Mısır ve Hamas'tan kritik açıklama!

ABD'DEN ÖNERİ

ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda "boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu" belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu kaydedildi.

"Geçen haftalarda uzlaşıya varılan konular üzerine inşa edildiği" bilgisine yer verilen önerinin, "boşlukları tamamlayarak anlaşmanın hızlıca uygulanmasını sağlayacağı" vurgulandı.

Anlaşmanın uygulanması konusundaki detayların ilerleyen günlerde görüşüleceği bildirilerek, teknik ekiplerin esirler ve tutuklular dahil, anlaşmanın insani boyutunu kapsamlı bir biçimde ele alacağı ifade edildi.

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