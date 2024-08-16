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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılarla çatışma! 16 sivil hayatını kaybetti

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr
Giriş: 16.08.2024 16:35
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılarla çatışma! 16 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletindeki Rutshuru kasabasında isyancılarla hükümet yanlısı milis arasında çıkan çatışmada 16 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, 7 sivilin uğradıkları saldırı sonucunda, 9 sivilin de ateşe verilen bir araçta öldüğünü belirtti.

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