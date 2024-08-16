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Katliamcı İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı! Ölü ve yaralı var

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 16:37
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Katliamcı İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı! Ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den itibaren soykırım yapan katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 1 kişiyi öldürürken 1 kişiyi de yaraladı.

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