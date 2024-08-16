ABD’li bakan Blinken yine İsrail yolcusu! Netanyahu ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret edecek.

BASKI YAPMASI BEKLENİYOR

Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için "baskı yapması" da beklenen Blinken'ın İsrail'in yanı sıra Katar ve Mısır'ı da ziyaret edeceği kaydedildi.