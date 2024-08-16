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ABD'li bakan Blinken yine İsrail yolcusu! Netanyahu ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Tosun
Giriş: 16.08.2024 17:54 Güncelleme: 16.08.2024 18:46
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ABD’li bakan Blinken yine İsrail yolcusu! Netanyahu ile görüşecek

İşgalci İsrail'in aylardır Gazze'de zulmünü sürdürmeye devam ederken soykırımcıların ortağı ABD ise işgalcilere her türlü desteği veriyor. Soykırımın ortaklarından biri haline gelen ABD ve işgal devleti arasında ziyaretler sonrası Orta Doğu'da gerilim tavan yaparken ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in soykırımcı İsrail'e yine bir ziyaret düzenleyeceği öğrenildi. Öte yandan Blinken katil İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün yapılan müzakerelerin nasıl geçtiğine ilişkin açıklamada bulundu. Blinken, geçtiğimiz günlerde İsrail'e yapacağı ziyareti iptal etmişti. Bölgede yükselen tansiyon sonrası bu kez düzenleyeceği ziyarette ise nelerin görüşüleceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret edecek

İsrail basınında yayımlanan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret edecek.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret edecek.

Blinken'ın 18 Ağustos'ta İsrail'e gelmesi, 19 Ağustos Pazartesi günü de katil Netanyahu ile görüşmesinin beklendiği belirtildi.

MASADA MÜZAKERELER VAR

ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri, İran ile yaşanan gerilimin masaya yatırılması öngörülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret edecek.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret edecek.

BASKI YAPMASI BEKLENİYOR

Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için "baskı yapması" da beklenen Blinken'ın İsrail'in yanı sıra Katar ve Mısır'ı da ziyaret edeceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret edecek.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölge turu kapsamında İsrail'i ziyaret edecek.

MÜZAKERELER NASIL GEÇTİ?

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

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