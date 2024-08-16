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Hamas, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırıyı kınadı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 06:13
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Hamas, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria’da düzenlediği saldırıyı kınadı

Hamas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği, bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırıyı kınadı.

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