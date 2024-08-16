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ABD'den Almanya'ya 5 milyar dolarlık Patriot satışına onay

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 06:11
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ABD’den Almanya’ya 5 milyar dolarlık Patriot satışına onay

Son dakika haberine göre ABD yönetimi, Almanya'ya toplam değeri 5 milyar doları bulan 600 adet Patriot füzesi ile ilgili ekipman satışına onay verdi.

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