Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan NATO’ya ’en kırmızı düğme’ uyarısı! Nükleer silah vurgusu

"GERİYE KALAN TEK ŞEY 'EN KIRMIZI' OLANA BASMAK..."

Nükleer silahlarla ilgili olarak her tarafta "kırmızı düğmeye" zaten basıldığını söyleyen Lukaşenko, "Belarus ve Rusya çevresi boyunca bu kırmızı düğmelere çoktan basıldı. Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak." dedi.