Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan NATO’ya 'en kırmızı düğme' uyarısı! Nükleer silah vurgusu
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, çevre ülkeler Belarus sınırlarına girmediği sürece nükleer silah kullanmayacaklarını bildirdi. Ancak Lukaşenko, ülkesinin sınırlarının ihlal edilmesi halinde derhal karşılık verecekleri uyarısında bulunurken Rusya'nın da askeri destek vereceğinin altını çizdi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus devlet televizyonu Rossiya kanalına verdiği röportajda, ülkede bulunan nükleer silahları kullanmak için "kırmızı düğmeye" basmaya hazır olup olmadığı sorusunu cevapladı.
"GERİYE KALAN TEK ŞEY 'EN KIRMIZI' OLANA BASMAK..."
Nükleer silahlarla ilgili olarak her tarafta "kırmızı düğmeye" zaten basıldığını söyleyen Lukaşenko, "Belarus ve Rusya çevresi boyunca bu kırmızı düğmelere çoktan basıldı. Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak." dedi.
NÜKLEER SİLAH MESAJI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu tür kararları alırken, ahlaki olarak bunun hakkında konuşmalarının uygun olmayacağını vurgulayan Lukaşenko, "Belarus'ta taktik nükleer silahlar ortaya çıktığında, onlara (dışardaki rakiplerimize) doğrudan söyledim: Siz devlet sınırlarımıza adım atana kadar hiçbir silah kullanmayacağız. Burası Belarus-Rusya Birlik Devleti sınırıdır." ifadelerini kullandı.
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