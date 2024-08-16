Katil İsrail'den yeni katliam sinyali! O bölgeye saldırı hazırlığındalar
Son dakika haberine göre İsrail ordusu, defalarca yerinden ettiği Gazzelilerin 1 milyondan fazlasını sıkıştırdığı El-Mevasi'nin bazı yerlerine saldırı başlatacağını ilan edip buradan da çıkmalarını istedi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor.
Filistinlileri 10 ayı aşkın süredir sürekli göçe zorlayan İsrail, şimdi de kendisinin "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve yerinden edilmiş Gazzelilerin sığındığı El-Mevasi'nin bazı bölgelerine saldırmaya hazırlanıyor.
İsrail yönetimi, yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi hapsetmeye çalıştığı El-Mevasi'yi de hedefine koymuş durumda.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve En-Nasr bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.
Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "insani bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı El-Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekti.
"Tahliye" kararının alınmasının nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atan Adraee, paylaştığı haritada yer alan bazı bölgelerdeki Filistinlilerden göç etmelerini istedi.
"TAHLİYE" KARARI DOHA'DAKİ ATEŞKES MÜZAKERELERİ SÜRERKEN GELDİ
İsrail ordusunun El-Mevasi'deki bazı bölgelerin boşaltılması talebinin, Katar'ın başkenti Doha'da Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerin devam ettiği bir süreçte gelmesi dikkati çekti.
Gazzelileri yeniden göçe zorlayan bu "tahliye kararının" Doha'da dün başlayan ve bugün de devam edecek olan ateşkes ve esir takası müzakerelerine etkisi ise henüz bilinmiyor.
İSRAİL, EL-MEVASİ'NİN "GÜVENLİ" OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze'de kuzey bölgelerden başlattığı zorunlu göçü güneyde yer alan Han Yunus'a ve en sonra yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırarak sürdürmüştü.
Han Yunus ve Refah'a saldırılar sırasında İsrail, buradaki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.
Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.
İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde buradaki derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.
Filistin Kızılayı, Refah'a başlatılan kara saldırısından sonra bölgeye gelen göç nedeniyle El-Mevasi'de tek çadırlık bir yerin dahi kalmadığını belirtiyor.
Artan sıcaklık ve su sıkıntısı başta olmak üzere zorlu şartlar yüzünden birçok Filistinli, El-Mevasi'ye gitmek yerine evlerinin enkazında yaşamaya çalışıyor.
BM'DEN TEPKİ
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gidecek bir yerleri olmadığı için aileler arasında korkunun bir kez daha yayıldığını belirtti.
UNRWA sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarının boşaltılmasına yönelik duyurusuna tepki gösterdi.
İsrail'in sözde "insani bölgede" yer alan bazı yerlerin boşaltılması emri verdiğine dikkati çekildi.
Gazze'deki Filistinlilerin inanılmaz ölçekte ölüm ve yıkımın bitmeyen kabusunda sıkıştığı ifade edilen açıklamada, "Ailelerin gidecek yeri olmadığı için bir kez daha korku yayılıyor." ifadesine yer verildi.
İsrail ordusu, zorla yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buraların boşaltılmasını istemişti.
İSRAİL, GAZZE'DE ZORUNLU GÖÇÜ SİSTEMATİK BİR SİLAH OLARAK KULLANIYOR
İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.
Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.
BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.
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