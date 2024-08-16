Katil İsrail’den yeni katliam sinyali! O bölgeye saldırı hazırlığındalar

BM'DEN TEPKİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gidecek bir yerleri olmadığı için aileler arasında korkunun bir kez daha yayıldığını belirtti.

UNRWA sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarının boşaltılmasına yönelik duyurusuna tepki gösterdi.

İsrail'in sözde "insani bölgede" yer alan bazı yerlerin boşaltılması emri verdiğine dikkati çekildi.

Gazze'deki Filistinlilerin inanılmaz ölçekte ölüm ve yıkımın bitmeyen kabusunda sıkıştığı ifade edilen açıklamada, "Ailelerin gidecek yeri olmadığı için bir kez daha korku yayılıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, zorla yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buraların boşaltılmasını istemişti.