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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 547 kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 14.08.2024 14:06
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 8 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 547 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 547 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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