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Venezuela'da muhalif lider Machado'dan, Kolombiya'ya göç dalgası uyarısı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 06:05
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Venezuela’da muhalif lider Machado’dan, Kolombiya’ya göç dalgası uyarısı

Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, ülkede düzenlenen 28 Temmuz devlet başkanı seçiminin ciddi "göç dalgasına" yol açabileceğini ve bundan komşu ülke Kolombiya'nın etkileneceğini belirtti.

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