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Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 5 Filistinliyi öldürdü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:35
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Katil İsrail askerleri, Batı Şeria’ya düzenlediği baskında 5 Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberine göre İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

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