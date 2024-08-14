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Rusya'da Alman Linde'ye ait varlıklar donduruldu

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:53
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Rusya’da Alman Linde’ye ait varlıklar donduruldu

Rusya'da, Almanya merkezli Linde şirketine ait yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde varlık donduruldu. Rusya'da daha önce de Commerzbank'a ait 94,9 milyon avro değerindeki varlıkların tazminat olarak Gazprom iştiraki RusHimAlyans şirketine verilmesine karar verilmişti.

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