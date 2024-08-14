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Polonya 10 milyar dolarlık anlaşma ile ABD'den 96 "Apache" saldırı helikopteri alacak

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:51
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Polonya 10 milyar dolarlık anlaşma ile ABD’den 96 Apache saldırı helikopteri alacak

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD ile 96 "AH-64E Apache" helikopterin teslimatı, ilgili ekipman, lojistik ve eğitim paketi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurdu.

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