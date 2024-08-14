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Gazze'de 7 Ekim'den bu yana doğan bebeklerden 115'i İsrail saldırılarında öldü

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:47
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Gazze’de 7 Ekim’den bu yana doğan bebeklerden 115’i İsrail saldırılarında öldü

Katil İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde doğan bebeklerden 115'i İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.

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