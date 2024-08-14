Gazze'de ateşkeste son durum ne? ABD Başkanı Biden'dan flaş açıklama
İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamların ardından ateşkes için görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD tarafından ateşkes görüşmeleri için tarih verilmişti. Ateşkes için gözler 15 Ağustos'a çevrilmişken ABD Bşkanı Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı, Gazze'de ateşkesin giderek zorlaştığını belirterek "Ama ben vazgeçmiyorum" dedi.
ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Biden, ateşkesin giderek zorlaştığını ancak bundan vazgeçmediğini belirtti.
ABD Başkanı Biden, New Orleans kentine yaptığı ziyarette uçaktan inerken basın mensuplarına Gazze gündemini değerlendirdi.
"ZORLAŞIYOR AMA VAZGEÇMİYORUM"
Biden, Gazze'de ateşkesin giderek daha zorlaşıp zorlaşmadığına ilişkin bir soruya, "Giderek zorlaşıyor ama ben vazgeçmiyorum." yanıtını verdi.
ABD ATEŞKES İÇİN TARİH VERDİ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby ABD, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasının ardından tarafların harekete geçtiğini ve en kısa zamanda müzakereler için buluşma yönünde bir iradenin ortaya çıktığını belirtmişti.
Bu kapsamda 15 Ağustos Perşembe günü Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de tarafların bir araya gelmesi konusunda mutabık kalındığını vurgulanmıştı.
"PLAN BOZACAK BİR ŞEY OLMASINI İSTEMİYORUZ"
Kirby, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söyledi.
"Bunun çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını umuyoruz. Bu iki tarafı perşembe günü masada bir araya getirecek planları bozacak hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz" diyen Kirby, ABD'nin de toplantıda yer alacağını ve bir ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini vurguladı.
ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı. Ortak açıklamaya Türkiye dahil bölgedeki birçok ülkeden destek açıklaması gelmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 82 83 84 85 plaka kodu o ilçelere dağıtıldı! Türkiye'nin il haritası artık...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...
- YKS ek tercih KILAVUZU 2024 | Üniversite ikinci tercihler ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM Üniversite 2. ek tercih nasıl yapılır?
- Kediler bizimle bakın nasıl konuşuyor: Meğer gözlerini kıstığında...
- 63'lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...
- AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 | MEB Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, son durum ne? "aolweb.meb.gov.tr"
- 1993 1998 2001 2008 SGK girişine tam isabet emeklilik! 46 48 50 yaşa prim gün kılavuzu oluştu
- Kişilik Testi: Bir tane "S" harfi seçin! Kendiniz hakkında en gizli sırrı öğrenin!
- Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalıştıracak sırrı ustalar verdi: Her ay bir defa bu programda...
- BİLSEM Kayıt Tarihleri 2024 | MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman? BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli evraklar neler?
- Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!
- 40 kilo birden verdiren Işın Karaca diyeti! 51'lik şarkıcı bu yöntemle ne ödem ne yağ bıraktı: Günde sadece 10 adet...