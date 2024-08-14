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Gazze'de ateşkeste son durum ne? ABD Başkanı Biden'dan flaş açıklama

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 00:34 Güncelleme: 14.08.2024 00:58
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Gazze’de ateşkeste son durum ne? ABD Başkanı Biden’dan flaş açıklama

İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamların ardından ateşkes için görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD tarafından ateşkes görüşmeleri için tarih verilmişti. Ateşkes için gözler 15 Ağustos'a çevrilmişken ABD Bşkanı Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Başkanı, Gazze'de ateşkesin giderek zorlaştığını belirterek "Ama ben vazgeçmiyorum" dedi.

ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Biden, ateşkesin giderek zorlaştığını ancak bundan vazgeçmediğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, New Orleans kentine yaptığı ziyarette uçaktan inerken basın mensuplarına Gazze gündemini değerlendirdi.

ABD Başkanı Biden ʺGazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorumʺ dedi.ABD Başkanı Biden ʺGazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorumʺ dedi.

"ZORLAŞIYOR AMA VAZGEÇMİYORUM"

Biden, Gazze'de ateşkesin giderek daha zorlaşıp zorlaşmadığına ilişkin bir soruya, "Giderek zorlaşıyor ama ben vazgeçmiyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Biden ʺGazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorumʺ dedi.ABD Başkanı Biden ʺGazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorumʺ dedi.

İRAN'IN MİSİLEME SALDIRISI

İran'ın İsrail'e yönelik bir karşı saldırı yapıp yapmayacağını takip ettiklerini söyleyen Biden, bir ateşkes anlaşması olması durumunda İran'ın saldırı yapmaktan vazgeçmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby.

ABD ATEŞKES İÇİN TARİH VERDİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby ABD, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasının ardından tarafların harekete geçtiğini ve en kısa zamanda müzakereler için buluşma yönünde bir iradenin ortaya çıktığını belirtmişti.

Bu kapsamda 15 Ağustos Perşembe günü Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de tarafların bir araya gelmesi konusunda mutabık kalındığını vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Biden ʺGazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorumʺ dedi.ABD Başkanı Biden ʺGazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorumʺ dedi.

"PLAN BOZACAK BİR ŞEY OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Kirby, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söyledi.

"Bunun çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını umuyoruz. Bu iki tarafı perşembe günü masada bir araya getirecek planları bozacak hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz" diyen Kirby, ABD'nin de toplantıda yer alacağını ve bir ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini vurguladı.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı. Ortak açıklamaya Türkiye dahil bölgedeki birçok ülkeden destek açıklaması gelmişti.

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