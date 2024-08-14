Gazze’de ateşkeste son durum ne? ABD Başkanı Biden’dan flaş açıklama

ABD Başkanı Biden ʺGazze'de ateşkes zorlaşıyor ama vazgeçmiyorumʺ dedi.

"PLAN BOZACAK BİR ŞEY OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Kirby, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söyledi.

"Bunun çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını umuyoruz. Bu iki tarafı perşembe günü masada bir araya getirecek planları bozacak hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz" diyen Kirby, ABD'nin de toplantıda yer alacağını ve bir ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini vurguladı.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı. Ortak açıklamaya Türkiye dahil bölgedeki birçok ülkeden destek açıklaması gelmişti.