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İsrailli vekil terör devleti İsrail hükümetine ateş püskürdü: Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 00:08
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İsrailli vekil terör devleti İsrail hükümetine ateş püskürdü: Gazze’de kasıtlı soykırım işliyor

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" işlediğini bildirdi.

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