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Son dakika | İran'dan İsrail'e misilleme açıklaması: Gazze'de ateşkes için geciktirebiliriz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:10 Güncelleme: 13.08.2024 14:26
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Son dakika | İran’dan İsrail’e misilleme açıklaması: Gazze’de ateşkes için geciktirebiliriz

Son dakika haberi... İranlı kaynaklar: Gazze'de ateşkes için misillemeyi geciktirebiliriz.

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