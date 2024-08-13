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Katil İsrail 312 gündür soykırım yapıyor! Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:56
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Katil İsrail 312 gündür soykırım yapıyor! Gazze’de can kaybı 40 bine dayandı

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 39 bin 929'a yükseldi.

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