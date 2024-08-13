13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Siyonist basınından kan donduran itiraf! İsrail askerleri Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 21:39
ABONE OL
Siyonist basınından kan donduran itiraf! İsrail askerleri Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor

İnsanlık dışı sivil soykırım bitmek bilmeyen katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimaline karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.

Siyonist gazetesi Haaretz, konuya ilişkin bir araştırma haberi yayımladı.

İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Haleviİsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

HALEVI YİNE İŞİN İÇİNDE!

Haberde, İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ve ordudaki üst düzey subayların bilgisi dahilinde, tünelleri ve binaları ararken Gazze Şeridi'ndeki sivilleri "sistematik şekilde" canlı kalkan olarak kullandığı ifade edildi.

MAZLUMLAR CANLI KALKAN OLARAK KULLANILIYOR

Katil İsrail ordusundaki bazı asker ve komutanların ifadelerine göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde herhangi bir gerekçe olmaksızın alıkoyduğu Filistinli gençleri ev ve tünelleri ararken canlı kalkan olarak kullandı.

İfadelere göre, genellikle 20'li yaşlardaki Filistinli genç erkekler İsrail askeri üniforması giydirilip elleri arkadan bağlanarak bina ve tünellere gönderildi. Ancak dikkatli incelendiğinde bu kişilerin spor ayakkabılarından ve yüzlerindeki korku ve tedirginlikten Filistinli olduklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Alıkonulan Filistinlilerin İsrail ordu birlikleri tarafından operasyonlarda canlı kalkan olarak kullanıldıkları ve birliklerden önce binaları ve tünelleri aradıkları belirtilen haberde, adı açıklanmayan İsrailli askerlerin şu sözlerine yer verildi:

"(Orduda) Bize hayatlarımızın (Filistinlilerin) onların hayatından daha önemli olduğunu, askerlerimizin ölmesindense onların (Filistinlilerin) bir patlayıcıyla havaya uçurulmasının daha iyi olduğunu söylediler."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör