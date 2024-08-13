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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den Azerbaycan'da diplomasi trafiği

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 13.08.2024 21:01
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den Azerbaycan’da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Görgün, temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ile bir araya geldi.

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