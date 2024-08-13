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Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD'de Temmuz 2024 ÜFE oranı...

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 15:43 Güncelleme: 13.08.2024 16:41
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Piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD’de Temmuz 2024 ÜFE oranı...

Son dakika haberine göre ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

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