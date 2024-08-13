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Hamas'tan İsrail'e roket! Tel Aviv'de patlama sesleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 16:19 Güncelleme: 13.08.2024 16:52
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Hamas’tan İsrail’e roket! Tel Aviv’de patlama sesleri...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Tel Aviv'e roketli saldırı düzenledi. İsrail tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığı paylaşılırken, füzelerin birinin denize düştüğü kaydedildi. İşte detaylar...

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