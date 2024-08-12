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Suriye'de deprem! Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin ve Adıyaman'da hissedildi

Giriş: 13.08.2024 00:08 Güncelleme: 13.08.2024 00:14
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Suriye’de deprem! Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin ve Adıyaman’da hissedildi

AFAD, Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD, Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Hama (Suriye) - [102.96 km] Yayladağı (Hatay)

Tarih:2024-08-12

Saat:23:56:00 TSİ

Enlem:35.12111 N

Boylam:36.84278 E

Derinlik:19.38 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-08-12 23:56:0035.1211136.8427819.38MW5.2Hama (Suriye) - [102.96 km] Yayladağı (Hatay)Detay

2024-08-12 23:20:4240.2102831.777786.87ML1.4Beypazarı (Ankara)Detay

2024-08-12 23:15:5240.3877824.377787.0ML2.3Ege DeniziDetay

2024-08-12 22:26:4736.1883330.7352818.1ML2.0Akdeniz - [31.47 km] Kumluca (Antalya)Detay

2024-08-12 22:18:3538.138.719177.0ML1.9Pütürge (Malatya)Detay

2024-08-12 21:52:0839.0372227.7057.0ML1.1Kırkağaç (Manisa)Detay

2024-08-12 21:30:4235.1705636.9402824.77MW3.9Salamiyah, Hamah (Suriye) - [104.47 km] Yayladağı (Hatay)Detay

2024-08-12 21:20:4940.2413924.510836.73ML2.1Ege DeniziDetay

2024-08-12 19:52:5040.3594424.141117.0ML3.3Ege DeniziDetay

2024-08-12 19:03:0140.3044423.886944.15ML3.1Ege DeniziDetay

2024-08-12 18:55:1438.2527837.267787.0ML2.4Elbistan (Kahramanmaraş)Detay

2024-08-12 18:17:4940.1466740.576397.0ML1.0Merkez (Bayburt)Detay

2024-08-12 18:09:4939.3716726.274447.0ML2.3Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.32 km] Ayvacık (Çanakkale)Detay

2024-08-12 17:52:4537.6230635.873897.0ML1.8Kozan (Adana)

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