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İran'da 10 kişiyi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 13:46
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İran’da 10 kişiyi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Rafsancan kentinde 10 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan bir kişi idam edildi.

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