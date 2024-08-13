İşgalcilerden bir skandal daha! Filistinli tutukluya tecavüz eden askerlerine ödül gibi ceza

Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, askeri savcılık ile askerlerin savunma ekibi arasında varılan anlaşma uyarınca askerler, 22 Ağustos'a kadar 10 gün boyunca ev hapsinde kalacak.

İŞGAL ASKERLERİNDEN FİLİSTİNLİ MAHKUMA TECAVÜZ

Geçtiğimiz ay, İsrail'in güneyindeki meşhur Sde Teiman Hapishanesi'nde Gazzeli bir tutukluya cinsel saldırıda bulunan on İsrail askeri gözaltına alınmış, ancak bunlardan beşi daha sonra serbest bırakılmıştı.