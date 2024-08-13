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İşgalcilerden bir skandal daha! Filistinli tutukluya tecavüz eden askerlerine ödül gibi ceza

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 18:22 Güncelleme: 13.08.2024 18:59
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İşgalcilerden bir skandal daha! Filistinli tutukluya tecavüz eden askerlerine ödül gibi ceza

Gazze'de katliamlarını sürdüren siyonist ordusu mahkum ettiği Filistinlilere akla hayale sığmayacak işkenceler uyguluyor. Bunlardan biri de tutuklu bir Gazzeli mahkumun işgal askerleri tarafından Sde Teiman gözaltı merkezinde cinsel işkenceye maruz kalması oldu. Peş peşe tepkilerin yağdığı skandalın ardından yargılanan siyonist askerlerine resmen ödül gibi bir ceza verildi. Askeri savcılık ve savunma avukatları arasındaki anlaşmaya göre askerlerin ev hapsinde tutulmak üzere serbest kalmalarına karar verildi.

Siyonist İsrail düzenlediği katliamların yanı sıra uyguladığı işkenceler ile adeta kan donduran olaylara imza atıyor. Geçtiğimiz haftalarda Filistinli bir tutukluya İsrail askerleri tarafından tarafından cinsel işkence uygulanmış ve bu skandal tepkilerin odağında yer almıştı.

Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.

İşgalcilerin tecavüzcü askerleri sözde yargılaması devam ederken askeri savcılık ve savunma avukatları arasındaki anlaşmaya göre askerlere ödül gibi bir ceza verildi ve ev hapsine alınmalarına karar verildi.

Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.

TECAVÜZCÜ ASKERLER SERBEST!

Yerel medyaya göre, İsrail askeri mahkemesi Salı günü, Filistinli bir tutukluya cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla yargılanan beş İsrail askerinin soruşturma tamamlanana kadar ev hapsinde tutulmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, askeri savcılık ile askerlerin savunma ekibi arasında varılan anlaşma uyarınca askerler, 22 Ağustos'a kadar 10 gün boyunca ev hapsinde kalacak.

İŞGAL ASKERLERİNDEN FİLİSTİNLİ MAHKUMA TECAVÜZ

Geçtiğimiz ay, İsrail'in güneyindeki meşhur Sde Teiman Hapishanesi'nde Gazzeli bir tutukluya cinsel saldırıda bulunan on İsrail askeri gözaltına alınmış, ancak bunlardan beşi daha sonra serbest bırakılmıştı.

Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.

29 Temmuz'da tutuklanmalarının ardından aralarında siyasetçilerin de bulunduğu İsrailli sağcı protestocular, gözaltına alınmalarını protesto etmek amacıyla güney ve orta İsrail'deki iki askeri üsse girdiler.

Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.Gazzeli tutukluya cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 5 İsrail askeri ev hapsine alındı.

HAPİSHANE DEĞİL CEHENNEM ÇUKURU!

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları raporları, Gazze'deki tutukluların hapishanede işkenceye maruz kaldığını ve onlarca kişinin ölümüne yol açtığını ortaya koyuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli tutukluların tıbbi ihmale de maruz kaldığı kötü şöhretli hapishanenin kapatılması için yerel insan hakları örgütlerinin sunduğu dilekçeyi değerlendiriyor.

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