Gazze'de bitmek bilmeyen sivil katliamı! Sosyal medya Filistin için ayaklandı: SoykırımaDurDe!
İşgal devleti İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmezken, Batı'nın ikiyüzlü siyaseti de bu soykırımı perçinliyor. 312 gündür devam eden insanlık dışı katliam her geçen gün boyut atlarken, Türkiye mazlumların sesini dünyaya duyuruyor. Sosyal medyada milyonlarca kullanıcı "SoykırımaDurDe" etiketiyle Filistinli kardeşlerimize destek veriyor.
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.
İNSANLIK DIŞI KATLİAM!
Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara 21 saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda 274 Filistinlinin hayatını kaybetti.
HAN YUNUS'TA YENİDEN ZORUNLU GÖÇ DALGASI
İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" çağrıları nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.
#SOYKIRIMADURDE
Mazlum Filistinlileri çocuk, yaşlı demeden katleden terör devleti İsrail'e tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada "#SoykırımDurDe" etiketi altında milyonlarca kişi bütünleşerek dünyaya Gazze'deki katliamı haykırıyor.
312 Gündür Soykırım Devam Ediyor…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 13, 2024
Çocuklar, yaşlılar, kadınlar öldürülüyor. İnsanlık, tüm insanlığın gözleri önünde öldürülüyor.
Gazze'de 312 gündür devam eden soykırım, işgalci İsrail'in ve onları destekleyenlerin utançları olacak. Sonsuza dek❗️
Biz; Filistinli… pic.twitter.com/ejFO8li1iX
BAKAN YERLİKAYA: MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
312 Gündür Soykırım Devam Ediyor…
Çocuklar, yaşlılar, kadınlar öldürülüyor. İnsanlık, tüm insanlığın gözleri önünde öldürülüyor.
Gazze'de 312 gündür devam eden soykırım, işgalci İsrail'in ve onları destekleyenlerin utançları olacak. Sonsuza dek!
Biz; Filistinli kardeşlerimizin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.
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