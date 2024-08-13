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İşgalci destekçisi Starbucks'a boykot darbesi! Satışlar dibe vurdu CEO'su istifa etti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 20:19 Güncelleme: 13.08.2024 20:41
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İşgalci destekçisi Starbucks’a boykot darbesi! Satışlar dibe vurdu CEO’su istifa etti

Gazze'de katil ordusunun Ekim ayından bu yana düzenlediği katliamlar devam ederken siyonistlere destek veren markalara yönelik boykotlar da sürüyor. İşgalcilere destek veren markalar, Gazze'de yaşananlar sonrası boykot edilmiş ve o markalara yönelik boykot çağrıları yapılmış, hala daha yapılmaya devam ediyor. Ünlü kahve zinciri Starbucks da o markalardan biri oldu. Gazze'deki işgal saldırıları sonrası boykot edilen kahve zincirinde boykot çağrıları sonrası satışlar dibe vurdu ve ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Bu darbe sonrası Starbucks'ta bir kriz daha yaşandı. İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı.Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı.

STARBUCKS YOKUŞ AŞAĞI İNİYOR

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı.Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı.

CEO'SU İSTİFA ETTİ

İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı. Starbucks'tan yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı.Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı.

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı.Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı.

KATİL DESTEKÇİSİ AĞIR DARBE ALDI

Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı. Starbucks, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti

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