Belçika'dan dünyaya İsrail çağrısı: AB yaptırımları bir an önce düşünülmelidir
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrailli bakanların Gazze'ye insani yardımların engellenmesinin 'Haklı ve adil' olduğuna dair yaptığı açıklamalara sert bir şekilde tepki gösterdi. Sutter, "Dünya Gazze'de ateşkes için bastırırken, Ben-Gvir sivillere yönelik yakıt ve yardımların kesilmesi çağrısında bulunuyor. Bu gibi açıklamalar savaş suçuna teşviktir" dedi.
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir'in Gazze'ye insani yardımların engellenmesinin 'haklı ve adil' olduğuna ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
"AB YAPTIRIMLARI BİR AN ÖNCE DÜŞÜNÜLMELİ"
Sutter açıklamasında, "Gazze'deki Filistinlilerin kasıtlı olarak aç bırakılması insanlık dışı ve soykırıma yöneliktir. İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben Gvir'in hayat kurtaran yardım ve yakıtın kesilmesi yönündeki açık çağrıları cezasız kalmamalıdır. AB yaptırımları bir an önce düşünülmelidir" ifadelerini kullandı.
BORRELL: SMOTRICH SAVAŞ SUÇUNA TEŞVİK EDİYOR
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel yaptığı açıklamada, sivillere yakıt ve yardımların kesilmesi çağrısında bulunan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Smotrich'i 'savaş suçuna teşvik' etmekle suçlamıştı.
Açıklamada, "Dünya Gazze'de ateşkes için bastırırken, Bakan Ben-Gvir sivillere yönelik yakıt ve yardımların kesilmesi çağrısında bulunuyor. Bakan Smotrich'in kötü niyetli açıklamaları gibi bu da savaş suçlarına teşviktir. Yaptırımlar AB gündemimizde yer almalıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ü güçlü kınamalarında destekliyorum. İsrail hükümetini, savaş suçu işlemeye yönelik bu kışkırtmalarla arasına kesin bir mesafe koymaya ve derhal ateşkes sağlanması için ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere iyi niyetle katılmaya çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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