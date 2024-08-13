Belçika’dan dünyaya İsrail çağrısı: AB yaptırımları bir an önce düşünülmelidir

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir'in Gazze'ye insani yardımların engellenmesinin 'haklı ve adil' olduğuna ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

"AB YAPTIRIMLARI BİR AN ÖNCE DÜŞÜNÜLMELİ"

Sutter açıklamasında, "Gazze'deki Filistinlilerin kasıtlı olarak aç bırakılması insanlık dışı ve soykırıma yöneliktir. İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben Gvir'in hayat kurtaran yardım ve yakıtın kesilmesi yönündeki açık çağrıları cezasız kalmamalıdır. AB yaptırımları bir an önce düşünülmelidir" ifadelerini kullandı.