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Demokratik Kango Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı! 18 kişi öldü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 16:35
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Demokratik Kango Cumhuriyeti’nde silahlı saldırı! 18 kişi öldü

Demokratik Kango Cumhuriyeti'nde terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu düşünülen bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda 18 kişi ölürken, 17 kişinin de yaralı olduğu açıklandı.

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